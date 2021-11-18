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Gündem İstifa etmediği için dövülen başkan istifa etti
Gündem

İstifa etmediği için dövülen başkan istifa etti

Samsun'da, 14 Kasım Pazar günkü kongre öncesinde, yeniden aday olduğu için bir grubun saldırısına uğrayan Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:34:00 -
İstifa etmediği için dövülen başkan istifa etti

Samsun'da, 14 Kasım Pazar günkü kongre öncesinde, yeniden aday olduğu için bir grubun saldırısına uğrayan Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tekme tokat saldırıya uğrayan, ancak istifa etmesi için uygulanan baskılara direnen ve yeniden başkan adayı olan Kuruoğlu, istifa açıklamasında "Sendikal anlayışımızda ortaya çıkan kırılmalar, demokratik yollarla seçimlerin bir çok şubede yapılamaması ve yaşananlar karşısında sendika genel merkezimizin sessizliği sebebiyle Türk Eğitim- Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanlığından ve Türk Eğitim Sen üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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