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'İstifa edenler, milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partiden istifa edenlerle ilgili, "İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 17:19
'İstifa edenler, milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Belediyesi'nce Türbe Camii bahçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtım törenine katıldı.

'YAPTIRDIĞIMIZ ANKETLERDE SIKINTI GÖZÜKMÜYOR'

AK Parti'li Özhaseki, aşure dağıtımı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 28,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Onu kim yaptı, ne zaman yayınlandı; hiç bildiğimiz yok. Şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içinde anketleri çok yapan ve vatandaşın nabzını tutan ve 'Vatandaş ne diyor?' onun nabzını tutan ve bu hususta çok dikkatli davranan bir parti. Allah'a şükür, yaptırdığımız anketlerde öyle bir sıkıntı gözükmüyor."

'MİLLETİN DIŞLADIĞI İNSANLAR'

Bir gazetecinin, partiden istifa edenlerle ilgili sorduğu soruya Özhaseki, şu yanıtı verdi:

"İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış kişiler ya da millet ile gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar. Onlar çıkıp bu tür sözleri söylediklerinde, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir anlamı olmaz. Biz milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük ve milletin derdine derman olduk, öyle çıktık. Yıllardır yaptığımız mücadeleyi bütün millet biliyor. Belediyelerde başarımız da ortada Allah'a çok şükür. Bu anlamda her seçimden ders almak lazım. Her seçimde seçmenin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:19
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. ak parti
  4. mehmet özhaseki
  5. istifa

YORUM YAZ

  • Aziz MetinAziz Metin21 dk önce
    Ülkeyi bu hale getiresinlz diye mi sizlere oy verdik?

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