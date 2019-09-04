İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu: Hainlik veya ayıbımız yok

İYİ Parti'deki Genel Başkan Yardımcısı görevini bırakan Hasan Seymen, istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığını” söyleyen ve bu sözler üzerine özellikle MHP’den gelen bazı partililer tarafından sosyal medya ve partiye yakın yayın kuruluşlarında yeniden tartışma konusu olan Seymen, amacının hakaret olmadığını belirtti.

Habertürk televizyonunda yer alan habere göre Seymen "Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değildi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yok"

Sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulunan Seymen "Çerkes kültüründe ‘Ayıp’ sözünün ağır bir yaptırımı ve karşılığı vardır. Eksiğimiz, hatamız olabilir fakat hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yoktur çok şükür." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Seymen'in partide üye olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.