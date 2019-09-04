0553 313 94 23

İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu: Hainlik veya ayıbımız yok

Çerkezlere asimilasyon yapıldığı sözleri üzerine İYİ Parti'deki Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Hasan Seymen, istifasına ilişkin, "Eksiğimiz, hatamız olabilir fakat hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yoktur çok şükür." açıklamasında bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:22
İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu: Hainlik veya ayıbımız yok

İYİ Parti'deki Genel Başkan Yardımcısı görevini bırakan Hasan Seymen, istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığını” söyleyen ve bu sözler üzerine özellikle MHP’den gelen bazı partililer tarafından sosyal medya ve partiye yakın yayın kuruluşlarında yeniden tartışma konusu olan Seymen, amacının hakaret olmadığını belirtti.

Habertürk televizyonunda yer alan habere göre Seymen "Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değildi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yok"

Sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulunan Seymen "Çerkes kültüründe ‘Ayıp’ sözünün ağır bir yaptırımı ve karşılığı vardır. Eksiğimiz, hatamız olabilir fakat hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yoktur çok şükür." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Seymen'in partide üye olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:22
  1. Kafkas Dernekleri Federasyonu
  2. İYİ Parti
  3. Hasan Seymen
  4. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleymanpaşa'da orman yangını
    1. Süleymanpaşa'da orman yangını
    2. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    3. Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık..
    4. 2019 DGS tercih sonuçları sorgula
    5. ABD'ye gözdağı: Hayalet savaş uçakları..
    6. Antalya Kepez’in ‘Sokak Festivali’ne..
    7. Bigadiç’te düşman işgalinden..
    8. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    9. Akdeniz Mahalle Evlerindeki kursiyer..
    10. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Lute arasında..
    11. Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak..
    12. Diyarbakır'da "Okul İdarecileri..
    13. Başkan Yüce, “Soydaşlarımızın..
    14. Başkan Yüce, “Bisiklet takımımızın..
    15. Ziraat Bankası alımları 2019 başvuru..
    16. Asya ülkesinde felaket! Havai fişek..
    17. Faciaya kıl payı
    18. Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş,..
    19. Başkan Esen, oruç açma lokmasını..
    20. Almanya "glifosat" kullanımını..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!