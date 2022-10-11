İstifa eden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Soru: Sigorta başlangıcım 1.4.1993 tarihidir 5962 gün SSK prim ödemem var. Yedi yıldır çalıştığım işyerinden 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarından dolayı ayrılırsam ihbar ve kıdem tazminatı alabilir miyim? Ali Z.

Cevap: İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmadığı gibi işverene işten çıkmadan önce ihbar süresi vermemiş ise ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Ancak ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup toplamda en az 3600 gün primi bulunan işçiler, işten ayrılmadan önce SGK’ya yazılı dilekçeyle müracaatta bulunarak, emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları sağladığına dair yazı alırsa (kıdem tazminatı yazısı) ve bu yazıyı işverene sunarak işten ayrılsa bu kez kıdem tazminatı almaya hak oluşur. Ancak işten kendi isteği ile ayrıldığı için ihbar tazminatı alma hakkı bulunmaz.