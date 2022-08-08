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Gündem İstifa eden Çelebi'den İP'li Sarızeybek'e sert tokat
Gündem

İstifa eden Çelebi'den İP'li Sarızeybek'e sert tokat

CHP'den istifa edip, AK Parti’ye katılacağı iddia edilen, ancak iddialar üzerine milletvekilliğine bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi ile İYİ Parti Genel İdaresi Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek sosyal medyada atıştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:56:00 -
İstifa eden Çelebi'den İP'li Sarızeybek'e sert tokat

 

YENİ AKİT  ANKARA

CHP'den istifa edip, AK Parti’ye katılacağı iddia edilen, ancak iddialar üzerine milletvekilliğine bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Mehmet Ali Çelebi ile İYİ Parti Genel İdaresi Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek sosyal medyada bir birlerine girdiler.

CHP'den istifa eden ve milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi yönelik paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel İdaresi Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek, “30 yıl hem masada hem sahada, 17 yıl araştırma, göz nuru, emek. Artık gizlisi saklısı kalmamış bir siyasette, TEĞMEN olarak Türk Milleti'nin yüreğinde sevgiyle yer alıp şerefli bir Türk subayı olarak yaşamak varken, Döneklik yapmanın, Şerefsizlik olabileceğini kimse unutmasın!” ifadelerine Mehmet Ali Çelebi şu cevabı verdi ; “Haddini bil albayım asıl şerefsizlik iktidarı değiştirmek uğruna FETÖ'ye PKK-Öcalan severlere sarılmaktır. Genel Başkanından Cumhurbaşkanı olmaz diyen HDP'ye sesin niye çıkmadı?”

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