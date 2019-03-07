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İstifa eden Altınbaş: "Genç’te CHP’li 60 üye istifa edecek”

Partisinden istifa eden Bingöl’ün Genç ilçesi CHP İlçe Başkanı Ali Altınbaş, “İlçemizde 60 üye var ve ay sonuna tamamı istifa edecek" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:20
İstifa eden Altınbaş: "Genç’te CHP’li 60 üye istifa edecek”

Partisinden istifa eden Bingöl’ün Genç ilçesi CHP İlçe Başkanı Ali Altınbaş, “İlçemizde 60 üye var ve ay sonuna tamamı istifa edecek" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genç İlçe Başkanı Ali Altınbaş, 16 yıldır sürdürdüğü ilçe başkanlığını 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikle istifa ederek bıraktığını açıkladı. Türkiye genelindeki CHP politikasının eksenden kaydığını belirten Altınbaş, Bingöl’de de partinin 2 kişi tarafından yönetildiğini iddia etti.


Ay sonuna kadar ise 60 üyenin istifa edeceğini vurgulayan Altınbaş, “Ankara yönetiminden şikayetçiyim, tabandan şikayetçiyim. Bingöl’de partiyi iki kişi yönetiyor. Milletvekili, belediye başkanları seçimlerinde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu durumdan şikayetçiyim. Benim ilçemde de aynı aileden belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi birinci sıra, il meclis üyesi birinci sıra bunlar hepsi aynı aileden bireyler. Çok kez şikayet ettim, söyledim. Bana verilen cevapta ise, ‘il başkanı istemezse seninle istişare etmeyebilir’ dediler. Ben ömrü hayatımda partime ihanet etmedim. Siyasi hayatımdan önce maddi durumum çok iyiydi, siyasete girdiğimde fakirleştim" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi yönetemediğini ileri süren Altınbaş, "Bu parti başka bir eksene kaydı. 16 yıldır ilçe başkanlığı yaptım ve hiç ihanet etmedim. 16 kişiyle birlikte istifa ettik. İlçemizde 60 üye var ve tamamı ay sonuna tamamı istifa edecek. Ben hiç bir partiye geçmeyi de düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:20
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