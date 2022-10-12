"İstifa edecek" yalanından umudunu kesenlerin yeni yalanı: Bakan Soylu cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor!
Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstifa" edeceği yalanını ortaya atıp provokasyona soyunan muhalefet şimdi de Bakan Soylu'nun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığı yalanını öne sürdü.
Yeniakit.com.tr
Günlerdir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "istifa" edeceği yalanı üzerinden provokasyona soyunan çevreler, şimdi de Bakan Soylu'nun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını iddia etti.
Tele 1 canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Emre Kongar, AK Parti ve MHP tabanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu cumhurbaşkanı adayı yapmaya yönelik bir çalışma olduğu yalanını öne sürerek fitne tohumları ekti.
Yalanda ayarı kaçırdılar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasından umudu kesen Prof. Kongar, yalanını şu temelsiz ifadelerle aktardı:
Süleyman Soylu'yu cumhurbaşkanı adaylığına hazırlayan AK Parti ve MHP tabanından bazı isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıprandığını düşünüyor.