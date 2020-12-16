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Ekonomi İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması'nın süresi uzatıldı
Ekonomi

İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması'nın süresi uzatıldı

Yarışmanın başvuru süresi 30 Haziran 2021 oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:03:41 -
İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması'nın süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB), gıda israfının azaltılmasını hedefleyen Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında üniversite öğrencileri arasında başlattığı Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması'nın süresi uzatıldı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden üniversite öğrencilerinin katılabildiği ödüllü yarışmaya, başvurular devam ediyor.

Öğrenciler, toplam 65 bin lira ödüllü yarışmaya bireysel veya takım olarak katılabiliyor. Yarışmanın başvuru süresi 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

Birinciye 30 bin TL ödül verilecek yarışma için başvurular, 1 Mayıs 2020'de kabul edilmeye başlandı. Yarışma sonunda ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin verilirken, 5 bin TL'lik iki mansiyon ödülüyle toplam 65 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, sürdürülebilir gıdanın geleceği için "Gıda İsrafına Son!" mottosuyla İSTİB olarak yola çıktıkları bu sosyal sorumluluk projesinde her şeyden önce toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ve sürdürülebilirlik için gıda israfının önemine dikkati çektiklerini belirtti.

Aral, FAO raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıdanın tüketicilere henüz ulaşmadan kaybedildiğini, bunun dünyadaki gıdanın 3'te birinin çöpe atılması anlamına geldiğini, Türkiye'de ise yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplandığını ve bunun 14,5 milyon tonunun gıda olduğunu bildirdi.

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