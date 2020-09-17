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Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz’dan “17 Eylül” açıklaması
Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz’dan “17 Eylül” açıklaması

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "17 Eylül 1961’de idam sehpasına merhum Menderes ile birlikte çıkarılan demokrasimizi, 15 Temmuz’da yüce milletimiz o sehpadan indirmiştir. Başta Menderes, Zorlu ve Polatkan olmak tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:36:00 -
İSTİB Başkanı Ali Kopuz’dan “17 Eylül” açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, “17 Eylül 1961’de idam sehpasına merhum Menderes ile birlikte çıkarılan demokrasimizi, 15 Temmuz’da yüce milletimiz o sehpadan indirmiştir. Başta Menderes, Zorlu ve Polatkan olmak tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kopuz, merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmesinin yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, “Yeter, Söz Milletindir” sloganıyla 10 yıl boyunca ülkesinin refah ve huzuru için büyük bir mücadele veren merhum Başbakan Menderes’in idam edilişinin 59’uncu sene-i devriyesinde özlem ve minnetle andığını belirtti.

Milli iradenin temsilcisi olan Demokrat Parti yöneticilerinin, yıllarca her türlü hakaret, işkence ve iftiraya maruz kaldığını hatırlatan Kopuz, “Türk Milleti darbe sonrasında darbecilere gereken cevabı seçimlerde verdi. 27 Mayıs ve sonrasında yaşadığımız darbe ve müdahaleler milletimizi olgunlaştırmıştır. 17 Eylül 1961’de idam sehpasına merhum Menderes ile birlikte çıkarılan demokrasimizi, 15 Temmuz’da yüce milletimiz o sehpadan indirmiştir. Başta Menderes, Zorlu ve Polatkan olmak tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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