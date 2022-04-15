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Spor İstesen yapamazsın! Galatasaray'da görülmemiş tesadüf
Spor

İstesen yapamazsın! Galatasaray'da görülmemiş tesadüf

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı dostluk maçında futbol sahalarında ender görülen bir tesadüf yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:33:00 -

Galatasaray "Barış için maç" sloganıyla Dinamo Kiev ile karşılaştı. Karşılaşmada ilginç bir tesadüf yaşandı.

Galatasaray, Ukrayna'daki savaştan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 Dinamo Kiev kazandı.

17 yıl sonra görülmemiş tesadüf

Mücadelede Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman ilk kez forma giydi.

2005 yılında Galatasaray'daki ilk profesyonel maçında Ayhan Akman'ın yerine oyuna giren Arda Turan, bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya yerini bıraktı.

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