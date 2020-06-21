'İstesem dağa çıkardım' diyen HDP'li Hüda Kaya zaten dağdan gelmiş!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te yaptığı tepki çeken açıklamasında HDP kapatılsın diye kampanyalar düzenlendiğini söyleyerek, "Ben demokratik mücadeleyi, parlamenter sistemi, insanlarımızın iradesini, bu mücadeleyi tercih ederek, bizler, her birimiz buraya geldik. İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik sevgili arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'li vekillerin anında karşılık verdiği o sözlerin ardından, söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Her ne kadar fiziken burada olsalar da zihnen dağda olduklarını da bir daha itiraf ettiler” dedi.

Turan, her ne kadar ruhen dağda olduğunu söylese de Kaya'nın bir dönem fiziken de dağda olduğu ortaya çıktı.

'Dağa çıkmış, sonra meclis'e gelmişsin'

Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflarla ilgili 'E zaten dağa çıkmış, sonra Meclis'e gelmişsin.' ifadeleri kullanıldı.