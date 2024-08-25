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Gündem İstersen taziyeye git Suavi! MİT bir haini daha yere serdi
Gündem

İstersen taziyeye git Suavi! MİT bir haini daha yere serdi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:10:00 - 2024-08-25 16:16:36
İstersen taziyeye git Suavi! MİT bir haini daha yere serdi

MİT, PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod adlı terörist Abdülhamit Kapar'ı, Suriye/Kamışlı’da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Operasyon sonrası akıllara CHP'li Beykoz Belediyesinin ve Konya Seydişehir Belediyesinin konser verdirmek istediği ve PKK taziyesine katılan Suavi geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristleri inlerinde bulmaya ve yok etmeye devam ediyor.

MİT, bu kez Suriye Kamışlı'da başarılı bir operasyona daha imza attı.

PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod adlı terörist Abdülhamit Kapar, MİT tarafından tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DEKİ SÖZDE SORUMLULARDANDI

PKK/KCK’nın Suriye’deki askeri kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, PKK/YPG’nin Suriye’deki en önemli sözde sorumlularındandı.
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ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Terör arananlar listesinde “yeşil” kategoride yer alan terörist Abdülhamit Kapar, Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu’na yönelik 15/05/1992’de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.

32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MİT’in Derik’te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı.

MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Tekin Guyi kod A.Kapar’ın Kamışlı’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörsit Kapar’a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.

TEKİN GUYDİ KOD ADLI TERÖRİST KAPAR KİMDİR

Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, 1992 yılında PKK/KCK’ya katıldı. 1992’den 2011 yılına kadar Irak’ta Mahmur Kampı’nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011 yılından itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014’ten itibaren Irak/Sincar’da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu.

2016 yılında ise Haftanin alanında PKK/KCK Gümrük ve Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet yürütüp akabinde örgüt tarafından düzenlemesi Haftanin sözde Eyalet Sorumlusu olarak yapıldı.

2017’de Sincar’da PKK/YBŞ Genel Sorumlusu Yardımcısı olarak faaliyet yürüten KAPAR, 2018 yılında Suriye’ye geçerek PKK/YPG Derik Eyaleti Kurye Sorumlu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son olarak 2021 yılından itibaren PKK/YPG Kurumlar sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

MİT’in düzenlediği son operasyon, akıllara CHP'li Beykoz Belediyesinin ve Konya Seydişehir Belediyesinin konser verdirmek istediği ve PKK taziyesine katılan Suavi geldi. Gabar baskını sırasında askerlerimizi şehit eden teröristin ailesinin ayağına kadar gitmiş, taziye ziyaretinde bulunmuştu. Suavi’nin yanında terör sevici Sırrı Süreyya Önder de vardı. Sosyal medyada, Suavi’nin konserine ait olduğu iddia edilen görüntüler de gündem olmuştu. Söz konusu görüntülerde PKK’ya yakın marjinal sol örgütlerin bayrakları açılmıştı. Bu durum, “İstersen bu teröristin de ailesine taziyeye git Suavi!” yorumlarını beraberinde getirdi.

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