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'İstenmiyorsam giderim' demişti! Ricardo Quaresma'dan bir açıklama daha

Beşiktaş'ın Genk'e 4-2 kaybettiği maçta taraftarın tepkisini gören ve maç sonrasında "Sorun bensem ocak ayında ayrılabilirim" diyerek açıklama yapan Quaresma sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:08
'İstenmiyorsam giderim' demişti! Ricardo Quaresma'dan bir açıklama daha

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Genk'e 4-2 mağlup oldu ve gruplardaki ikinci yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar Gökhan Gönül ve Gary Medel dışındaki tüm futbolculara tepki gösterirken Ricardo Quaresma maç sonrasında Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi. Mağlubiyet sonrası kendisini ıslıklayan taraftarlara yanıt veren Quaresma, "İstenmeyen bensem, ocak ayında ayrılırım" demişti.

''DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER''
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ricardo Quaresma, "Desteğiniz için teşekkürler. Bu, bizim için dünyalara değer. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:08
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