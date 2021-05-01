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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının nisan ayında başlayan işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:55:00 -
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınında vatandaşların ekonomik güçlüklerle karşılaşmaması için işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağının 17 Mayıs’ta sona ermesi bekleniyordu. Son olarak konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin Nisan başından Haziran sonuna kadar uzatıldığını bir süre önce açıklamıştım” dedi.

İşten çıkarma yasağı ve nakdi destek maaşı 30 haziran 2021’de sona erecek.

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