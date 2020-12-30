İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işverenlerin işçiyi çıkarması geçici olarak yasaklanmışı ve bu sürenin sonuna doğru yaklaşılıyordu. İşçilerin tedirgin olduğu bu dönemde Resmi Gazete’de yayınlanan kararda işçi çıkarma yasağı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 sayılı iş kanununun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair karar"ı Resmi Gazete'de bildirildi.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılarak işçileri sevindirdi.