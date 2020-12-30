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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

İşten çıkarma yasağı son gün | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için nisan ayında alınan kararla işten çıkarma yasağı getirilmişti. Salgının devam ediyor olması, bazı işletmelerin çalışmaması sebebiyle vatandaşlar işten çıkarma yasağının devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 07:31:00 -
İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

İşten çıkarma yasağı biteceği tarih | Koronavirüs salgını sağlık kadar ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Pek çok işletme geçici süreyle kapılarını kapattı. Hal böyle olunca çalışanların mağdur olmaması adına işten çıkarma yasağı getirildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işten çıkarma yasağı ve nakdi destek ödemelerin iki ay uzatıldığını duyurdu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

17 Ocak 2021’de sona ermesi gereken işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021’e uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de kararla ilgili olarak “4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihten itibaren iki ay uzatılmasına mezkur kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

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