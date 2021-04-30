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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan işten çıkarma yasağının ardından yasağın ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:01:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi döneminde vatandaşların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için geçtiğimiz yıl ilan edilen işten çıkarma yasağı bir kez daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan işten çıkarma yasağına ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda 17 Mayıs’ta sona erecek olan yasakla ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin değiştirilmesiyle birlikte işten çıkarma yasağı da uzatılmış oldu.

17 Mayıs 2021'de sona ermesi beklenen yasak yeni uzatma kararıyla birlikte 30 Haziran 2021'e kadar çekildi. Böylelikle 30 Haziran’a kadar haksız fesih yapan işveren cezai durum ile karşı karşıya kalacak.

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