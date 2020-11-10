İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı, ilk olarak 17 Nisan'da yürürlüğe sokulmuştu. İşten çıkarma yasağı, sonra aylık periyodlarla uzatılma kararları alınmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının uzatıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Koronavirüs salgınının etkilerini en aza düşürmek ve istihdamı korumak amacıyla Sosyal Koruma Kalkanını ile çalışanları ve işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldığını da belirtti.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı olduğu süreçte yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sonlandırılabiliyor. Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanların işleri sona erdirilebiliyor.