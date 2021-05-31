Birçok vatandaş ve işletme sahipleri işten çıkarma yasağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Söz konusu yasak, 17 Mayıs tarihinde sona erecekti. 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama, 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süreçte işten çıkarma yasağını ihlal eden işverenlere cezai işlem uygulandı. Peki, işten çıkarma yasağı cezası ne kadar?

İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?

İşletme sahibi olan işveren kişi işten çıkarma yasağına aykırı fesih yaptığı takdirde fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 2021 yılı sona erene kadar her bir haksız fesih için işverene 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.