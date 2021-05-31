İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?
Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu süreçte vatandaşların işsiz kalmasının engellenmesi için işten çıkarma yasağı getirilmişti. Salgın sürecinde normalleşme sürecine girilmesi beklenirken vatandaşlar ve işletme sahipleri, işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Salgın kapsamında alınan tedbir ve yasakların uygulandığı bu dönemde işten çıkarma yasağını ihlal eden işverenlere cezai işlem uygulanmaktadır. Peki, işten çıkarma yasağı cezası ne kadar? İşten çıkarma yasağı kalktı mı?
Birçok vatandaş ve işletme sahipleri işten çıkarma yasağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Söz konusu yasak, 17 Mayıs tarihinde sona erecekti. 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama, 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süreçte işten çıkarma yasağını ihlal eden işverenlere cezai işlem uygulandı. Peki, işten çıkarma yasağı cezası ne kadar?
İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?
İşletme sahibi olan işveren kişi işten çıkarma yasağına aykırı fesih yaptığı takdirde fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 2021 yılı sona erene kadar her bir haksız fesih için işverene 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.