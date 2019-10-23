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İşten ayrılmak için kaç gün önceden haber verilmeli? İşten çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim?

işten ayrılma süresi ne kadar? Çalışan işyerinden farklı sebeplerden ötürü ayrılabilir. Kişi kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda tazminat alamıyor. İşveren işçinin sözleşmesini fesh etmesi durumunda kişi kıdem tazminatını alır. İşten ayrılmak isteyen çalışan nasıl bir yol izlemeli? Peki İşten ayrılmak için kaç gün önceden haber verilmeliB İşten çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim?

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:05
İşten ayrılmak için kaç gün önceden haber verilmeli? İşten çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim?

İşten ayrılma süresi ne kadar? Çalışan işyerinden farklı sebeplerden ötürü ayrılabilir. Kişi kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda tazminat alamıyor. İşveren işçinin sözleşmesini fesh etmesi durumunda kişi kıdem tazminatını alır. İşten ayrılmak isteyen çalışan nasıl bir yol izlemeli? Peki İşten ayrılmak için kaç gün önceden haber verilmeliB İşten çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim?

İşveren işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışındaki nedenlerle, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarmışsa ya da işçi haklı nedenle iş sözleşmesini kendisi feshetmişse, işçi askerlik nedeniyle ayrılmışsa, kadın işçi evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılmışsa, işçi ölmüşse, emeklilik halinde ve iş sözleşmesi bir yıldan fazlaysa işçi, kıdem tazminatını almayı hak eder.

İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?

Bu süre yani ihbar öneli işçinin hizmet süresine göre belirlenir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:05
  1. İşten ayrılmak için kaç gün önceden haber verilmeli
  2. İşten çıkacağımı ne zaman bildirmeliyim?

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