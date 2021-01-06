İşten ayrılan kısa çalışma ödeneği alır mı?

Kısa çalışma ya da işsizlik ödeneği çalışanın işsiz kaldığı dönemde ve yeni bir iş buluncaya kadar geçen sürede en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayan bir güvencedir. Kısa çalışma ödeneği, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, olarak sıralanabilir.

İşten ayrılan kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği alır mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneklerinin işsizlik maaşı süresinden mahsup edilmeyeceği de hüküm altına alındığı için kısa çalışma ödeneği alan işçiler istifa ederek kısa çalışma başlangıç tarihinden önce hak ettikleri süre kadar işsizlik maaşı alabilirler. Örneğin kısa çalışmanın 1 Nisan tarihinde başladığı bir işyerinde 1 Nisan itibarıyla son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi olan bir işçi 1 Eylül tarihinde istifa ederek 1 Mart tarihine kadar 6 ay süreyle işsizlik maaşı alabilir. Nakdi ücret desteği (NÜD) alan işçi istifa ederse işsizlik ödeneğinden faydalanamaz.