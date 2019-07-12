İstemezükçüler yine algı peşinde!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Rusya’dan alınan ve teslimatına sayılı günler kalan S-400 Hava Savunma Sistemleri ‘istemezükçüleri’ rahatsız etmeye devam ediyor. Daha önce ülke menfaatine yapılan her türlü girişime karşı çıkan bu zihniyet, önümüzdeki günlerde teslimatı yapılacak olan S-400’lerle alakalı olarak, ‘Aldık ama paketinden hiç çıkarmadan depoda çürümeye terk edeceğiz’ diyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, “Muhalefet parti yöneticilerinin ABD ve NATO ağzıyla konuşarak açıklamaları yapması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan, millet, bayrak sevdası olan her bireyini derinden üzmüştür. Milli meselelerde muhalefet iktidarın yanında olması gerekirken dış güçlerinin dilini kullanması manidar olduğu kadar üzücüdür. Çünkü ülkenin beka meselesi olan bu konular iktidarın sorunu değil, hepimizin sorunudur” dedi.