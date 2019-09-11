Bir iş yerinde çalışmadan emekli olmak isteyen vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olabiliyor. Peki İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği prim ne kadar? İsteğe bağlı sigortalılar prime esas kazanç alt ve üst limit tutarı nedir? İsteğe bağlı bağkur primi 2019 ve isteğe bağlı SSK primi ne kadar? İşte, merak ettiğiniz "İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği prim ne kadar?" sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

İsteğe bağlı sigortalılar çalışmadan sigortalı oldukları için yalnızca uzun vadeli sigorta kollarıyla genel sağlık sigortasından yararlanır. Yani bu kişiler malullük, yaşlılık ve ölüm risklerine karşı korunmaktadırlar. Dr. Cem Kılıç isteğe bağlı sigortalının ödeyeceği prime ilişkin önemli bir yazıyı kaleme aldı. Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolları onlara ara uygulanmaz. Primler de bu doğrultuda belirlenir. İsteğe bağlı sigortalılar prime esas kazanç alt ve üst limiti arasında kendi seçecekleri gelir üzerinden prim ödeyebilirler. Buna göre, 2019 itibarıyla bu sigortalının ödeyebileceği en düşük prim 818.6 TL iken ödenebilecek en yüksek prim 6.140,16 TL’dir. Yüksek prim ödeyen kişiler hem emekli olduklarında, hem de malul sayıldıklarında daha yüksek aylık alabilirler.

İsteğe bağlı sigortalı nasıl yapılır? | İsteğe bağlı sigorta kimler yaptırabilir?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl olunur?