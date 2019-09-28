İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur tarım sigorta primi fiyatı son durum ne?

İsteğe bağlı sigorta nedir, nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kadın ve erkekler, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için 5510 sayılı yasanın aradığı asgari yaş kaçtır? sorusunun cevabını merak etmekte. İsteğe bağlı sigorta yaptıracaklar kimler, Bağkur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? Tarım isteğe bağlı SSK primi kaç lira? Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur (4B) primi ne kadar? Emekli sandığı isteğe bağlı sigorta primi fiyatı son durum ne? İşte isteğe bağlı sigorta primi 2019 şartları.

Sürekli bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için, prim ödemeleri şartıyla sigortalayan yine SGK'ya bağlı (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigorta sistemine, isteğe bağlı sigorta denmektedir. İsteğe bağlı sigorta primini tanımlamasına göre; Kişileri isteğe bağlı olarak ödedikleri sigorta primleri Genel Sağlık Sigortasına (GSS) ve uzun vadeli sigorta kollarına dahil eden sigorta olarak açıklanabilir. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etmek gerekir.

İsteğa bağlı sigorta primi için başvuru şartları neler?

Ayrıca Türkiye’de ikamet etmekte olup sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşı olmak gerekir.

SSK ve Emekli sandığı gibi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan (5510 sayılı kanuna tabi olarak),

Sigortalı çalışmakta olup ay içerisinde 30 günden az çalışma yapanlar veya tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortaları bulunduğu için Türkiye’de herhangi bir şekilde yaşlılık aylığı ve malullük almayanlar,

18 yaşını doldurmuş olanlar

Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılık durumunun herhangi bir işleme gerek kalmadan devam ettirilmesi için, kanunun yürürlüğe girme tarihinden evvel yürürlükten kaldırılmış kanunlara göre isteğe bağlı sigortalılıklarına devam ediyor olmaları gerekir.

İsteğe bağlı sigorta primleri ne kadar?

İsteğe bağlı olarak yatırılması gereken 4B kapsamında BAĞKUR primi 2019 yılında 818,56 TL olarak belirlenmiştir.

İsteğe bağlı olarak yatırılması gereken Ek 5 Tarım SSK primi 764,84 TL olarak belirlenmiştir.

Ev hanımı iisteğe bağlı sigorta primi ise 2019 yılında en düşük 709,41 TL, en yüksek 5.320 TL olarak belirlenmiştir.