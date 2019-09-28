0553 313 94 23

İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur tarım sigorta primi fiyatı son durum ne?

İsteğe bağlı sigorta nedir, nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kadın ve erkekler, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için 5510 sayılı yasanın aradığı asgari yaş kaçtır? sorusunun cevabını merak etmekte. İsteğe bağlı sigorta yaptıracaklar kimler, Bağkur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? Tarım isteğe bağlı SSK primi kaç lira? Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur (4B) primi ne kadar? Emekli sandığı isteğe bağlı sigorta primi fiyatı son durum ne? İsteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? İşte isteğe bağlı sigorta primi 2019 şartları.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:07
İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur tarım sigorta primi fiyatı son durum ne?

İsteğe bağlı sigorta nedir, nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kadın ve erkekler, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için 5510 sayılı yasanın aradığı asgari yaş kaçtır? sorusunun cevabını merak etmekte. İsteğe bağlı sigorta yaptıracaklar kimler, Bağkur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? Tarım isteğe bağlı SSK primi kaç lira? Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur (4B) primi ne kadar? Emekli sandığı isteğe bağlı sigorta primi fiyatı son durum ne?  İşte isteğe bağlı sigorta primi 2019 şartları.

Sürekli bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için, prim ödemeleri şartıyla sigortalayan yine SGK'ya bağlı (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigorta sistemine, isteğe bağlı sigorta denmektedir. İsteğe bağlı sigorta primini tanımlamasına göre; Kişileri isteğe bağlı olarak ödedikleri sigorta primleri Genel Sağlık Sigortasına (GSS) ve uzun vadeli sigorta kollarına dahil eden sigorta olarak açıklanabilir. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etmek gerekir.

İsteğa bağlı sigorta primi için başvuru şartları neler?

Ayrıca Türkiye’de ikamet etmekte olup sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşı olmak gerekir. 

SSK ve Emekli sandığı gibi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan (5510 sayılı kanuna tabi olarak),

Sigortalı çalışmakta olup ay içerisinde 30 günden az çalışma yapanlar veya tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortaları bulunduğu için Türkiye’de herhangi bir şekilde yaşlılık aylığı ve malullük almayanlar,

18 yaşını doldurmuş olanlar

Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılık durumunun herhangi bir işleme gerek kalmadan devam ettirilmesi için, kanunun yürürlüğe girme tarihinden evvel yürürlükten kaldırılmış kanunlara göre isteğe bağlı sigortalılıklarına devam ediyor olmaları gerekir.

İsteğe bağlı sigorta primleri ne kadar?

İsteğe bağlı olarak yatırılması gereken 4B kapsamında BAĞKUR primi 2019 yılında 818,56 TL olarak belirlenmiştir.

İsteğe bağlı olarak yatırılması gereken Ek 5 Tarım SSK primi 764,84 TL olarak belirlenmiştir.

Ev hanımı iisteğe bağlı sigorta primi ise 2019 yılında en düşük 709,41 TL, en yüksek 5.320 TL olarak belirlenmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:07
  1. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?
  2. İsteğe bağlık Bağkur tarım sigorta primi fiyatı son durum ne?
  3. bağkur isteğe bağlı sigorta primi
  4. bağkur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar
  5. bağkur isteğe bağlı sigorta primi kaç para
  6. Ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi ne kadar
  7. Ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi
  8. Ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi kaç para
  9. isteğe bağlı tarım sigorta primi
  10. isteğe bağlı tarım sigorta primi ne kadar
  11. isteğe bağlı tarım sigorta primi kaç para
  12. isteğe bağlı tarım sigorta nasıl yapılır
  13. İsteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir?
  14. isteğe bağlı sigorta ne kadar 2019
  15. isteğe bağlı sigorta ücreti 2019
  16. isteğe bağlı sigorta 2019 kaç para
  17. isteğe bağlı sigorta primi 2019
  18. isteğe bağlı sigorta ne kadar maaş alır
  19. isteğe bağlı sigorta kalktımı
  20. isteğe bağlı sigorta emeklilik şartları
  21. isteğe bağlı sigorta sağlık hizmetlerinden yararlanma
  22. Sürekli bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acil toplanma alanı nasıl öğrenilir? AFAD acil toplanma alanı nasıl sorgulanır?
    1. Acil toplanma alanı nasıl öğrenilir?..
    2. Engelli sağlık kurulu raporu nedir?..
    3. Af Yasası çıkacak mı? AK Parti'den..
    4. Savcı Sayan savaç açtı! Tedavi olanı..
    5. Ticaret savaşını kızıştıracak iddia!..
    6. Sigaraya kesilen cezalar gençler için..
    7. 4.5’inci nesil savaş uçağı dünyaya..
    8. Yabancılar için fırsat kapıda!..
    9. Diyarbakırlı anneler HDP’lilerin..
    10. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta..
    11. Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp..
    12. İşte o dev rakam! Hava yükünü İstanbul..
    13. Eminevim 109 şubede birden faizsiz..
    14. Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu
    15. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?..
    16. İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat..
    17. Operatörlerin deprem sınavı
    18. Ekonomik güven endeksi azaldı
    19. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
    20. Mandalinanın faydaları nelerdir?..
    21. Beyanname süresi uzatıldı
    22. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    23. Erdoğan’ın sözlerine destek veren..
    24. Turpun faydaları nelerdir? Turp neye..
    25. Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun..
    26. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    27. Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası..
    28. Nefesler tutuldu, kozlar paylaşılacak!..
    29. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
    30. Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B,..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler