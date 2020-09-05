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Gündem İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice çirkefleşti. Yunan medyasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i hedef alan manşetler atıldı. Kayışı koparan Yunan medyası aslen Norveçli olan Jens Stoltenberg’i Türkiye sempatizanı olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:50:00 - 2020-09-05 15:53:01
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de savaş çığırtkanlığı yapan Yunanistan yıllardır Avrupa’nın gölgesinde kalmış olmanın verdiği eziklikle Türkiye’nin meşru ve haklı girişimlerini sabote etmek için her türlü yolu deniyor.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden silah alarak Lozan ve Paris anlaşmalarıyla silahlandırılması yasak olan Ege adalarını adeta cephaneliğe çeviren Atina yönetimi, NATO’nun desteğini alabilmek içinde türlü girişimlerde bulundu.

Doğu Akdeniz’de yaşanan krizi diyalog yoluyla çözmek istemeyen Yunanistan, Türkiye’nin masaya tüm haklarından vazgeçerek gelmesini istiyor.

Yunan basını çirkinleşti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan’ı masaya oturtma girişimleri Ankara tarafından olumlu karşılanırken Atina görüşmeyi önce kabul edip sonra reddetti.

NATO’ya diş geçiremeyen Yunanistan’da Jens Stoltenberg, hedef tahtasına oturtuldu.

"Stoltenberg kıvırması"

NATO'dan gelen müzakere açıklamalara da tepki gösteren Yunan medyası "Stoltenberg kıvırması" manşetleriyle çıktı.

Stoltenberg için skandal manşetler atan  Yunan basını Atina’nın çirkin ve kural tanımaz tavrını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima "Yunanistan-Türkiye: Stoltenberg Kıvırması ve Atina'nın Rahatsızlığı" başlıklı haber yayınladı.

Skandal haberde Türkiye’yi ve NATO Genel Sekreteri’ni suçlayan ifadelere yer verildi. Küstah gazete aslen Norveçli olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Türkiye sempatizanı olmakla itham etti.

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