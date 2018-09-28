İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur karşılaşmaları oynanan maçlar ile tamamlandı.28 Eylül 2018 Cuma 02:09
27 Eylül Perşembe günü oynanan maçların sonuçları şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2 - 3
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor:2 - 0
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 - 4
Eyüpspor-Pazarspor: 1 - 3
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor: 3 - 2
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5 - 0
Giresunspor-Kocaelispor: 3 - 2
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