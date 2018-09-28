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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur karşılaşmaları oynanan maçlar ile tamamlandı.

28 Eylül 2018 Cuma 02:09
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

27 Eylül Perşembe günü oynanan maçların sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2 - 3

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor:2 - 0

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0 - 4

Eyüpspor-Pazarspor: 1 - 3

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor: 3 - 2

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5 - 0

Giresunspor-Kocaelispor: 3 - 2

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 02:09
  1. Niğde
  2. Kocaeli
  3. Kastamonu
  4. Giresun
  5. Bitlis
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Ziraat Türkiye Kupası
  9. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur

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