İşte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz planı!

Suriye, Irak ve İran'dan gelebilecek füze tehdidine karşı hava savunma sistemi kurmak isteyen Türkiye acil gereksinimini karşılamak üzere NATO'ya yaptığı başvuru sonunda ABD, Hollanda ve Almanya kendi envanterlerindeki Patriot savunma sistemlerini aldı.

2017'DE S-400 İMZASI

Günümüzde Türkiye'de NATO görevi kapsamında İspanya ve İtalya'nın anti-füze sistemleri konuşlu bulunuyor. Fakat tarihler 2017 yılını gösterdiğinde ise Türkiye Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri anlaşması imzalandı.

S-500'Ü ORTAK ÜRETELİM MESAJI

Türk yetkililer, toplam maliyeti 2.5 milyar dolar olan S-400 için peşinatın Rus yönetimine transfer edildiğini kaydederken, bu işbirliğinin daha da geliştirilebileceği hatta S-500'lerin ortak üretilebileceği mesajını vermişlerdi.

ABD VE NATO S-400'E KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin Rusya ile anlaşma imzalamasından rahatsız olan ABD ve NATO bu alıma karşı çıkmak istedi. NATO açısından ise öne çıkan iki unsur bulunuyor. Birincisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin hiçbir şekilde NATO'nun mevcut savunma ve radar sistemlerine entegre edilemeyecek olması.

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ABD F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARDI

ABD ise savunma sanayiinin en önemli müşterilerinden olan Türkiye'nin başka üreticilere kaptırılması ve batı teknolojilerinin Rusya'nın eline geçme riski karşısında tepki gösterdi ayrıca Washington yönetimi Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Türkiye ise bu dönem sonrası yerli İHA-SİHA ve savaş uçaklarının üretiminde yerli kaynaklara ağırlık verdi.

KOMŞU BASINI BRAHMOS'U DUYURDU

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılı adımları Yunan medyasında sıkça gündem olurken son olarak Yunan ve Hint medyası Türkiye'nin elinde bulunan S-400 ile Brahmos füzelerini kıyasladı.

HİNDİSTAN'DAN SATIN ALACAK

Yunan ve Hint basınında çıkan haberlerde ise iki ülkenin Türkiye karşısında askeri bir ortaklığa gideceği yazıldı. Yunan medyası, Türkiye'nin Ege, Girit ve Akdeniz'deki üstünlüğüne karşı Hindistan'dan Brahmos füzelerini satın alacağını yazdı ve "Gerçek anlamda stratejik bir silah" değerlendirmesinde bulundu.

KARA VE DENİZLERİ FÜZELER İLE DONATMALIYIZ

Açıklamalarına devam eden Yunan medyası, "Brahmos füzeleri kıyı savunma anlamında Türk gemilerinin ve radarlarının tepkime süresini zorlayacaktır. Bu füzeleri kara ve denizlere donatmalıyız" dedi.

ŞİŞİRME ÖVGÜLERE CEVAP ATİNA'DAN

Yunan medyasının şişirme övgülerine cevap yine Yunanistan'dan geldi. Atina'daki uzmanlar bu füzenin gelişmiş sistemlere karşı etkisiz olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca füzelerin oldukça maliyetli olduğunu ve tek bir füzenin yaklaşık 3,5 milyar dolara mal olduğunu hatırlatıyor.

S-400 MÜ? BRAHMOS MU?

S400 ile BrahMos arasındaki temel fark, S400'ün bir sistem olmasıdır. S-400 bir uçağı ya da herhangi bir filoyu yüzlerce kilometre öteden izleyebilir. Brahmos füzesi ise küçük ve büyük gemilere orta derecede hasar verebilen bir füze türü. Füze tipine göre azami 400 kilometre menzil sunan S-400 için Brahmos gibi füze türleri zor bir hedef değil. Ayrıca S-400 bir hava savunma sistemi olmakla beraber Brahmos ise seyir füzesidir. Yani aslında ikisi kıyaslanmayacak iki türdür.