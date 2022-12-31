İşte yıl boyunca Habur’da gerçekleşen en sıradışı yakalamalar!

Geride bıraktığımız 2022 yılında Habur Gümrük Kapısında ülkeye sokulmak istenen muafiyet fazlası eşyaları titiz çalışma ve dikkati neticesinde tespit eden ekiplerce beklenmedik yerlere gizlenen, en yeni model cep telefonlarından sigaraya çok sayıda eşya ele geçirildi.

Muafiyet fazlası eşyasını ülkeye sokma amacıyla ilginç yöntemler kullanan şahısların yöntemleri Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edilerek, beyan dışı ve vergiye tabi eşyalara ekipler tarafından el konuldu. Tostun içine, yağ tenekesine, tabakların arasına, montun kapüşonuna, şahsın vücuduna saklanan cep telefonları; araç stepnesinden, termostan, yolcu vücudundan, valiz astarından, çikolata ve kahve kutularından çıkan binlerce paket sigara yakalandı. Birçok farklı yöntem denense de Gümrük Muhafaza ekipleri tespiti kolay yapılamayacak cinsten olan yöntemleri gün yüzüne çıkardı.

Günlük yolcu giriş çıkışlarının oldukça yoğun şekilde yapıldığı yerlerden birisi olan, ülkemizden Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısında kaçakçılığın her türlüsüyle mücadeleye kararlı şekilde devam ediliyor. Bu kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriye ve rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce 7 gün 24 saat kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor.