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İşte yerli ve milli Altay tankının özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurucu güç olarak tasarlanan yerli ALTAY tankı yakın bir zamanda seri üretime geçecek.

27 Nisan 2018 Cuma 19:48
İşte yerli ve milli Altay tankının özellikleri

TSK'nin karadaki en etkili gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor. Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyan Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmesi muhtemel her türden harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO operasyonlarının gereksinimleri göz önünde tutuldu.

Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışacak. Altay, sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olacak.

Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi adına Altay’a yeni nesil atış kontrol sistemi entegre etme çalışmaları ise devam ediyor. Her çeşit tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin olduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan yardımcı sistemler de var.

Altay’ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top mevcut. Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek.

ALTAY tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesine yönelik projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararının ardından izlenecek sürece ilişkin bilgi veren SSM Müsteşarı İsmail Demir, sözleşme ve proje takvimiyle ilgili, "Her şey çok hızlı olacak." dedi.

Tankın teknik destek alınarak yerli ve milli imkanlarla üretilebileceğinin ortaya konulması üzerine prototip üretime yönelik düzenlenen ihaleyi Otokar kazandı. Otokar, tankın prototiplerini geliştirdi ve bunların testlerini başarıyla tamamladı.

Tankın 250 adetlik seri üretimi için çıkılan ihaleye Otokar, BMC ve FNSS teklif verdi. ALTAY tankının seri üretimi ve bu tanka motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

Uzun vadede tedarik edilecek tank sayısının bini bulması öngörülüyor. Böylece envanterdeki tanklar büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Yaklaşık 20 yıla yayılan projenin ekonomik büyüklüğünün 25-30 milyar doları bulması bekleniyor.

TSK'nin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ALTAY tankı, hem ülke savunmasına hem de savunma sanayisine ciddi katkı sağlayacak.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:48
  1. ALTAY tankı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. FNSS
  4. Otokar
  5. BMC

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