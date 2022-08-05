İşte yeni ve eski sistem karşılaştırması! Başkanlık sistemi ‘YAŞ’ı nasıl etkiledi?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları da masaya yatırıldı. Kararların konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile eski sistem de konuşuldu.

"Eski dönemlerde askerler de kendi aralarında tartışırdı." diyen Ali Karahasanoğlu, "Bugün itibariyle ordu gerçek anlamda hem dış düşmanlara karşı hem de o PKK'lı teröristlere karşı vazifesini dört dörtlük yapıyor. Onlar kendi içlerinde hazırlıyorlar raporlarını, şu kişinin şu göreve gelmesi gerekir diyerek. Cumhurbaşkanı da büyük ihtimalle daha önceden bilgilendirilmiştir. Tamam deniyor ve 1 saat içerisinde bütün kararlar alınmış oluyor. Türkiye'de bir kaos ortamına fırsat verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "Şimdi bir kararname ile bu konu çözülüyor. Eski Türkiye olsaydı... Şu an Meclis tatilde. Ne yapacaksınız, milletvekillerini tatilden toplayacaksınız." dedi.

Murat Alan ise, "Muhalefet uzatacak, tatilden dönmemek için diretecek..." diye konuştu.

Karahasanoğlu şöyle devam etti:

"Bu sadece AK Parti ile sınırlı bir durum da değil. Ta 28 Şubat sürecinde de bırakın başbakanın istediği kanunun çıkmasını, darbeci generallerin istediği kanunlar çıkıyordu."