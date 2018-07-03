‘İş’te yeni fırsat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSMEK, 2018-2019 eğitim dönemi için kapılarını açıyor. Yeni dönemde 240 merkezde, 40 alanda, 307 branşta ve 752 programda eğitim verecek olan İSMEK’te kayıtlar, bugün başladı. İSMEK’in kalifiye elaman ihtiyacı bulunan alanlardaki kurslarını tamamlayanlar, ayda 2-3 bin liralık gelir elde edebilecekleri meslek sahibi oluyor.

İSMEK’in ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, www.ismek.ist adresi üzerinden online kayıt yaptırabilecek. Online kayıt işlemi yaptıranların bu işlemi ön kayıt olarak kabul edilecek. Katılımcılar, daha sonra kimlik fotokopileriyle birlikte şahsen giderek ön kayıtlarını esas kayda döndürmeleri gerekecek.

İSMEK, yeni eğitim dönemde pek çok yeni alan ve branşla eğitimlerine devam edecek. Eğitimlerin gerçekleştirileceği 40 alan arasında Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bahçecilik, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetim ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Harita-Tapu Kadastro, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hukuk, İnşaat Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman bulunuyor.

BİLGİ VE YETENEKLE KAZANÇ KAPISI

İstanbullulara meslek kazandırmaya yönelik pek çok eğitim veren İSMEK bu yıl dolu hasarında oluşan göçükleri giderecek ustalar yetiştireceği “Boyasız Göçük Onarımcısı”, “İngilizce Kitap Çeviri Eğitimi”, “Yetenek Eğitimi”, “Dondurma ve Waffle Yapımı” gibi pek çok yeni branşı eğitimleri arasına katıyor.

