İşte Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu! Bunları bilirseniz...

Windows kısayol tuşları;

-Genel kısayollar

-Windows tuşu kısayolları

-İletişim Kutusu kısayolları

-Dosya Gezgini kısayolları

-Görev Çubuğu kısayolları

-Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları

-Büyüteç kısayolları

-Ekran Okuyucusu kısayolları

-Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları

-Yardım görüntüleyicisi kısayolları

-Metro Arayüzü'nde uygulama yönetimi kısayolları

Yukarıda belirtilen kısayolların bazıları Windows 8'den önceki Windows sürümlerinde çalışmayabilir. Bazıları ise Windows'a yeni eklenmiş kısayollar.

Genel klavye kısayol tuşları:

F1 = Yardımı görüntüle

F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır

F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar

F4 = Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini gösterir

F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler

F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar

F10 = Dosya Gezgini'nde harf kısayollarını gösterir

ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır

ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır

ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.

ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir

ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.

ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner

ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner

ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar

ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner

ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler

CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır

CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer

CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar

CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderir

CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler

CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır

CTRL + X = Seçili öğeyi keser

CTRL + Z = Bir işlemi geri alır

CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar

CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti (-) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır

CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar

CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır

CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır

CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır

CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır

CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar

CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer

CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer

CTRL + ESC = Başlat ekranını açar

CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi'ni açar

CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)

Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir

Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar

Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir

Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir

Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)

Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler

Windows tuşu + E = Dosya Gezgini'ni açar

Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar

Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür

Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar

Windows tuşu + R = Çalıştır'ı açar

Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar

Windows tuşu + T = Görev Çubuğu'ndaki simgeler arasında gezinti sağlar

Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açar

Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar

Windows tuşu + W = Kalem'i açar

Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar

Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir

Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir

Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir

Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul'u açar

Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler

Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar

Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar

Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar

Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi'ni açar

Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır

Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler

Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir

Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir

Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer

Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür

Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür

Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür

Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür

Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür

Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır

Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür

Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır

Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır

Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)

Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer

Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu'nu açar

Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır

Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar

Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır

Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç'i açar

Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti (-) = Büyüteç'in yakınlaştırmasını ayarlar

Windows tuşu + ESC = Büyüteç'i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

F1 = Yardım'ı açar

F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir

CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider

CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider

CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider

TAB = Seçenekler arasında ileri gider

Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider

ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir

Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır

Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar

Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer.

Dosya Gezgini kısayolları:

ALT + D = Adres çubuğunu seçer

CTRL + E = Arama kutusunu seçer

CTRL + F = Arama kutusunu seçer

CTRL + N = Yeni bir pencere açar

CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır

CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir

CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler

CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur

Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler

Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler

Num Lock + eksi işareti (-) = Seçili klasörü daraltır

ALT + P = Önizleme panelini görüntüler

ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar

ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler

ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler

ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler

Backspace = Önceki klasörü görüntüler

Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer

Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir

End = Etkin pencerenin en altını görüntüler

Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler

F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür.

Görev çubuğu kısayolları:

Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar

CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar

Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir

Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir

CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir.

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları: