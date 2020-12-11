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Teknoloji İşte Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu! Bunları bilirseniz...
Teknoloji

İşte Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu! Bunları bilirseniz...

Windows üzerinde bulunan bilgisayar kısayolları olan ALT + TAB ve CTRL + ALT + F4 tuşlarına da bilinmesi gerekenler nedir? İşte çok işinize yarayacak Windows kullanıcıları için 200 klavye kısayolu...

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:18:00 -
İşte Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu! Bunları bilirseniz...

Windows kısayol tuşları;

-Genel kısayollar

-Windows tuşu kısayolları

-İletişim Kutusu kısayolları

-Dosya Gezgini kısayolları

-Görev Çubuğu kısayolları

-Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları

-Büyüteç kısayolları

-Ekran Okuyucusu kısayolları

-Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları

-Yardım görüntüleyicisi kısayolları

-Metro Arayüzü'nde uygulama yönetimi kısayolları

Yukarıda belirtilen kısayolların bazıları Windows 8'den önceki Windows sürümlerinde çalışmayabilir. Bazıları ise Windows'a yeni eklenmiş kısayollar.

Genel klavye kısayol tuşları:

F1 = Yardımı görüntüle

F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır

F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar

F4 = Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini gösterir

F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler

F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar

F10 = Dosya Gezgini'nde harf kısayollarını gösterir

ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır

ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır

ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.

ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir

ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.

ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner

ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner

ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar

ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner

ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler

CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır

CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer

CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar

CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderir

CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler

CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır

CTRL + X = Seçili öğeyi keser

CTRL + Z = Bir işlemi geri alır

CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar

CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti (-) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır

CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar

CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır

CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır

CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır

CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır

CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar

CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer

CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer

CTRL + ESC = Başlat ekranını açar

CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi'ni açar

CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)

Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir

Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

  • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
  • Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
  • Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
  • Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler
  • Windows tuşu + E = Dosya Gezgini'ni açar
  • Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
  • Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür
  • Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar
  • Windows tuşu + R = Çalıştır'ı açar
  • Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
  • Windows tuşu + T = Görev Çubuğu'ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
  • Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açar
  • Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar
  • Windows tuşu + W = Kalem'i açar
  • Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
  • Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
  • Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
  • Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
  • Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul'u açar
  • Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
  • Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
  • Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
  • Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
  • Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi'ni açar
  • Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu'nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
  • Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler
  • Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
  • Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
  • Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
  • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
  • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
  • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
  • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
  • Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
  • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
  • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
  • Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
  • Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
  • Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
  • Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
  • Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu'nu açar
  • Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
  • Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar
  • Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
  • Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç'i açar
  • Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti (-) = Büyüteç'in yakınlaştırmasını ayarlar
  • Windows tuşu + ESC = Büyüteç'i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

  • F1 = Yardım'ı açar
  • F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
  • CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider
  • CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider
  • CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
  • TAB = Seçenekler arasında ileri gider
  • Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider
  • ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
  • Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
  • Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
  • Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer.

Dosya Gezgini kısayolları:

ALT + D = Adres çubuğunu seçer

CTRL + E = Arama kutusunu seçer

CTRL + F = Arama kutusunu seçer

CTRL + N = Yeni bir pencere açar

CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır

CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir

CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler

CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur

Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler

Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler

Num Lock + eksi işareti (-) = Seçili klasörü daraltır

ALT + P = Önizleme panelini görüntüler

ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar

ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler

ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler

ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler

Backspace = Önceki klasörü görüntüler

Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer

Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir

End = Etkin pencerenin en altını görüntüler

Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler

F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür.

Görev çubuğu kısayolları:

  • Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar
  • CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar
  • Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir
  • Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir
  • CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir.

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları:

  • Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları'nı açar ya da kapatır
  • Sol ALT + Sol Shift + Print Screen = Yüksek Karşıtlık'ı açar ya da kapatır
  • Sol ALT + Sol Shift + Num Lock = Fare Tuşları'nı açar ya da kapatır
  • Shift'e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar'ı açar ya da kapatır
  • Num Lock'a 5 defa basma = Geçiş Tuşları'nı açar ya da kapatır
  • Windows tuşu + U = Erişim Kolayllığı Merkezi'ni açar.
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