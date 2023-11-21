İşte veriler, işte beklentiler!

Fed bugün faizleri sabit bıraktığı son toplantısının tutanaklarını yayınlayacak. Her ne kadar toplantı sonrası Fed Başkanı Powell olası faiz artırımına açık kapı bırakmış olsa da, geçtiğimiz hafta açıklanan ve beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verileri sonrasında, Fed’in önümüzdeki yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik piyasa beklentileri güçlenmişti.

Veriler ve beklentiler

Dolayısıyla tutanaklarda sıkılaşmaya yönelik ifadeler görsek dahi, olumlu enflasyon verileri nedeniyle tutanakların piyasalar üzerindeki etkisi limitli kalabilir. Ayrıca, ABD’de bugün ikinci el konut satışları verisi açıklanacak ki, beklenti 3,9 milyona gerileyeceği yönünde. Borsa İstanbul haftaya alıcılı bir seyirle başlarken, endeks 8000 direncine yaklaşmış durumda. Yurtdışı borsalarda da olumlu havanın devam ettiği göz önüne alındığında endeksin 8000 direncini yukarı kırmayı denemesi beklenebilir.

Türk lirasında durum

Ünlü Co değerlendirmesine göre; ABD doları küresel çapta güç kaybetmeye devam ediyor ve dolar endeksi 103.5 seviyelerine gerilemiş durumda. Buna karşılık TL’deki değer kaybı eğiliminde ise bir değişiklik yok. TL’nin son 1 aydaki değer kaybı %3 seviyesine yakın. Perşembe günkü PPK faiz kararı öncesi kurda mevcut yükselen trenddeki seyrin devam edeceğini tahmin ediliyor.

Borsanın genel görünümü

Haftayı 7800 direncinin üzerinde tamamlamayı başaran endeks, bu direncin aşılmasıyla birlikte yeni haftaya da alıcılı bir seyirle başladı ve 8000 direncine yöneldi. Günü %1,2’lik artışla 7900 direncinin üzerinde kapatan endekste sanayi hisseleri %1,6’lık primle banka hisselerinden daha iyi bir performans gösterdi. Endekste 7900 destek haline gelirken 7800 üzerinde olumlu teknik görünüm korunuyor olacak.

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