İşte uzmanların koronavirüse karşı önerdiği mucizevi meyve!

Türkiye dünya ile birlikte koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, uzmanlar, virüslere karşı güçlü etkileri olan besinlerin bu dönemde sıklıkla tüketilmesini tavsiye ediyor.

O besinlerden birisi de 'aronya'

Yapılan araştırmalara göre hücrelerin DNA yapısını güçlendirerek kanser oluşumunu engelleyen aronya, antioksidan maddeler bakımından zengin olduğu için vücutta bakteri ve virüslerin herhangi bir sağlık sorununa neden olmasına da izin vermiyor. Uzmanlar, içinde bulunduğumuz salgın döneminde bu meyvenin de bol bol tüketilmesini tavsiye ediyor.

Yaşlanmayı geciktiriyor

Kanseri önlediği gibi vücuttaki kanserli hücreleri de yok ettiği bilinen aronya, geleneksel tıbbi tedavilerde de kullanılıyor. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor. Aronya, yüksek miktarda antioksidan içerdiği için hücreleri kısa sürede yenileyerek yaşlanmayı da geciktiriyor.

Koronavirüse karşı aronya kullanımı

Aronyanın koronavirüse karşı önleyici olması için yeşil çay ve nar suyu ile karıştırılıp elde edilen suyla gargara yapılması gerekiyor. Almanya'nın Ulm Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yeşil çay, aronya ve nar suyundan elde edilen karışım, günde 3 defa gargara yapılarak kullanıldığında, virüslerin akciğerlere inmesini engelliyor.