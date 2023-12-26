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Teknoloji İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun
Teknoloji

İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun

Yeniakit Publisher
2023-12-26 12:36:00 - 2023-12-26 12:37:06
İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun

Tüm yazılım ve işletim sistemlerinin güncel ve en son sürümde olduğundan emin olun. Ve mümkünse otomatik güncellemeleri açın. İşte akıllı cihazınızı korumanın en iyi metodu:

Yeni yıl yaklaşırken hepimiz arkadaşlarımızdan ve ailemizden gelebilecek hediyeleri dört gözle bekliyoruz. Bu da giderek artan bir şekilde, büyük gün geldiğinde hediyelerin teknolojiyle dolu olacağı anlamına geliyor. Bu bir dizüstü bilgisayardan; akıllı telefona ya da saate kadar her şey olabilir. Akıllı cihazlar taşıdıkları risklerle beraber geliyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET akıllı cihazları güvence altına almanın 10 yolunu paylaştı.

Riskler neler?

Maruz kaldığınız risk düzeyi, yeni yılda aldığınız cihazın türüne bağlı olarak değişir. Ancak çevrimiçi hesaplarınızı, kişisel ve finansal verilerinizi tehlikeye atabilecek bazı yaygın ve genel sorunlar olduğunu da unutmayın: Ürün, yamalanmamış aygıt yazılımı içerirse bu, bilgisayar korsanlarının çeşitli hedeflere ulaşmak için saldırılardaki güvenlik açıklarından yararlanmasını sağlayabilir. Ürünün varsayılan fabrika parolasını tahmin etmek ya da kırmak kolaydır. Ürün, kullanıcının parolayı hemen güncellemesini talep etmez. Bu durum, saldırganların nispeten az bir çabayla ürünü uzaktan ele geçirmesine olanak sağlayabilir.

Cihazınızı böyle koruyun

Varsayılanlardan kurtulun ve bunun yerine her aygıtı kurulum sırasında güçlü, uzun ve benzersiz bir parola ile güvence altına alın.
Seçenek olan her yerde, daha fazla oturum açma güvenliği için 2FA'yı açın.
Cihazınıza uygulama indirirken yalnızca yasal uygulama mağazalarını ziyaret edin.
Cihazları asla jailbreak yapmayın çünkü bu onları bir dizi güvenlik riskine maruz bırakabilir.
Tüm yazılım ve işletim sistemlerinin güncel ve en son sürümde olduğundan emin olun. Ve mümkünse otomatik güncellemeleri açın.
Diğer cihazlarla yetkisiz eşleştirmeyi önlemek için cihaz ayarlarını değiştirin.
Varsa uzaktan yönetimi ve Evrensel Tak ve Çalıştır'ı (UPnP) devre dışı bırakın ve cihazın kayıtlı olduğundan ve güncellemeleri aldığından emin olun.
Fidye yazılımı veya diğer tehditlere karşı cihazlarınızdaki verileri yedekleyin.
Saldırganların en hassas bilgilerinize ulaşamaması için tüm akıllı ev cihazlarını ayrı bir Wi-Fi ağında tutun.
Mümkün olan her cihaza saygın bir satıcıdan güvenlik yazılımı yükleyin.

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