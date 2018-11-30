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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftası oynanan 22 karşılaşma ile sona erdi.

30 Kasım 2018 Cuma 02:46
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5.haftası oynanan maçlarla sona erdi.

İşte alınan toplu sonuçlar:

Anderlecht 0-0 Spartak Trnava
Bate Borisov 2-0 Mol Vidi
Betis 1-0 Olympiakos
Bordeaux 2-0 Slavia Prag
Fenerbahçe 0-0 Dinamo Zagreb
Krasnodar 2-1 Akhisarspor
Leverkusen 1-1 Ludogorets
Milan 5-2 Dudelange
Karabağ 1-6 Sporting Lizbon
Rosenborg 0-1 Celtic
Salzburg 1-0 Rb Leipzig
Vorskla Poltava 0-3 Arsenal
Zenit 1-0 Fc Kopenhag
Zürih 1-2 AEK Larnaca

UEFA AVRUPA LİGİ 23:00 MAÇLARI

Apollon Limassol 2-0 Lazio
Chelsea 4-0 Paok
Eintracht Frankfurt 4-0 Marsilya
Jablonec 0-1 Rennes
Malmö 2-2 Genk
Rangers 0-0 Villarreal
Sarpsborg 2-3 Beşiktaş
Standard Liege 1-0 Sevilla

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 02:46
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. Avrupa Ligi 5.hafta

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