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Teknoloji İşte Twitter'ın yeni özellikleri! Elon Musk duyurdu
Teknoloji

İşte Twitter'ın yeni özellikleri! Elon Musk duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 20:16:00 -
İşte Twitter'ın yeni özellikleri! Elon Musk duyurdu

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun şifreli mesajlaşma ile sesli ve görüntülü sohbet imkanı gibi yeni özelliklerini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.

Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.

Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." dedi.

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