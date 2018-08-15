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İşte tuzun bilinmeyen faydaları

Herkesin zararlı bildiği tuzun yararları da olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için duyunca çok şaşıracağınız tuzun faydalarını araştırdık. İşte tuzun bilinmeyen faydaları...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:47
İşte tuzun bilinmeyen faydaları

Tuz suyun buharlaşması sonucu oluşan beyaz ve kokusuz kristallere denir. Doğa en yüksek miktarda sodyum içeren besin tuzdur. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum, çinko ve bakır barındırır. Sofralar da kullanılan ve bitkisel tedavi de kullanılan tuz farklı yapılara sahiptir. Ayrıca her tuz tüketilmez sofralarda yemeklere lezzet katan tuzlar işlenmiş tuzlardır. Çünkü tuzun içerdiği maddelerin oranları yüksek olduğundan insan vücuduna zarar verebilir. Bu yüzden tuzun faydalarından yararlanmak için tüketim miktarına da dikkat edilmelidir.

TUZUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

- Yapılan araştırmalarda vücuttaki tuz yapısının az olması kronik hastalıklara neden olabileceği ortaya çıktı. Bu yüzden kişiler vücutlarındaki oranları bilerek besinleri tüketmeleri gerekir. Örneğin kalp rahatsızlığı olan ve tansiyonu düşük olan bir kişinin tuz tüketmesi gerekir. Ancak yüksek tansiyona sahip kişiler tuzdan uzak durmaları konusunda uzmanlar uyarır.

- Solunum yolu hastaları tuz tüketerek zararlı bakteri sayısını azaltabilir. Ayrıca tuz sinüs kanalını açar ve bronş tıkanıklığını giderir.

- Kandaki şekerden dolayı artan insülin değerlerini düşürmede yardımcı olan tuz diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği besinler arasındadır.

- Sindirimi kolaylaştırmanın en ideal yolu tükürük bezlerindeki salınımı artırmaktır. Bu salınımı en sağlıklı artıran besin ise tuzdur. Tuz tükürük bezlerindeki sıvı oranını artırır ayrıca zararlı bakterileri azaltarak tükürüğün saf asidini korur.

- Tuz eksikliği aşırı balgam üretimine neden olur. Bu da uyurken salya akıntısına sebebiyet verir. Yatmadan önce tuzlu su tüketmek serotinin hormonunu dengeleyerek stres gibi ruhsal durumların yaşanma oranını azaltır. Ayrıca uyku problemi yaşayan kişilerinde yatmadan içmesi uykuyu düzenler.

- Anti viral özellikli tuz bağışıklık sistemindeki zararlı bakterileri azaltır. Böylece güçlenen bağışıklık sistemi virüslerle daha iyi savaşır.

- İçerisindeki kalsiyum miktarı kemiklerin güçlenmesinde en etkili besinlerden biridir. Kas ve sinirdeki asit seviyesini de dengeleyerek ödem gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

- Tuz; egzama göz hastalıkları, saç dökülmesi, aşırı terleme gibi kemik hastalıkları doğal tedavi yöntemlerinde kullanılır.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:47
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