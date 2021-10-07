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Yaşam İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı! Haluk Levent çağrı yaptı
Yaşam

İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı! Haluk Levent çağrı yaptı

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Haluk Levent, ayak parmağı kesilen ancak çalışmak zorunda kalan vatandaş için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 09:13:00 -

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Atık kağıt işçisi olarak çalışan bir vatandaşla yapılan sokak röportajı Türkiye'yi hüzne boğdu.

Ayak parmağının kesilmesine rağmen çalışmak zorunda olduğunu söyleyen ve acı çektiğini anlatan vatandaş için sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından çağrı yaptı. Levent, takipçileri için, "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" mesajını paylaştı.

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Yorumlar

Mehmedi

..Komünist kızıl orduya söyle yardım etsin..! DİKTATÖRLÜK MARŞLARINI KATİL KIZIL ORDUNUN ÜNİFORMALI ŞEREFSİZLERİYLE TÜRKİYEDE YAPACAĞINA GİT MARŞÇI PAŞALARINI GEZ PARA TOPLA...
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