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Teknoloji İşte Türkiye'nin yeni silahı: Köşe silahı
Teknoloji

İşte Türkiye'nin yeni silahı: Köşe silahı

Sadece ABD ve İsrail tarafından üretilen köşe silahı ilk kez yerli ve Milli olarak üretildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:16:00 -

Türkiye, yerli silah üretiminde önemli bir adım daha attı. Dünyada sadece ABD ile İsrail tarafından kullanılan ve hedef pozisyonuna göre sağa-sola yönlendirilebilmesiyle dikkat çeken yaklaşık 8 bin liralık Cornetshot türü silahı Türkiye yerli ve milli olarak üretti.

TG Savunma tarafından geliştirilen MKS-18 ile köşeden çıkmadan güvenli bir şekilde bölge ve hedef ekrandan gözlemlenerek operasyon gerçekleştirilebiliyor.

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Yorumlar

Deki

Ardı bol olsun inşallah dahada iyilri olur inşallah
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