İşte Türkiye'nin yeni silahı: Köşe silahı

Türkiye, yerli silah üretiminde önemli bir adım daha attı. Dünyada sadece ABD ile İsrail tarafından kullanılan ve hedef pozisyonuna göre sağa-sola yönlendirilebilmesiyle dikkat çeken yaklaşık 8 bin liralık Cornetshot türü silahı Türkiye yerli ve milli olarak üretti.

TG Savunma tarafından geliştirilen MKS-18 ile köşeden çıkmadan güvenli bir şekilde bölge ve hedef ekrandan gözlemlenerek operasyon gerçekleştirilebiliyor.