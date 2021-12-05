İşte Türkiye'nin yeni silahı: Köşe silahı
Sadece ABD ve İsrail tarafından üretilen köşe silahı ilk kez yerli ve Milli olarak üretildi.
Türkiye, yerli silah üretiminde önemli bir adım daha attı. Dünyada sadece ABD ile İsrail tarafından kullanılan ve hedef pozisyonuna göre sağa-sola yönlendirilebilmesiyle dikkat çeken yaklaşık 8 bin liralık Cornetshot türü silahı Türkiye yerli ve milli olarak üretti.
TG Savunma tarafından geliştirilen MKS-18 ile köşeden çıkmadan güvenli bir şekilde bölge ve hedef ekrandan gözlemlenerek operasyon gerçekleştirilebiliyor.