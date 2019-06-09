İşte Türkiye’nin grubundaki puan durumu… 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken dünkü maçta Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda 3. karşılaşmada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: Türkiye-Fransa: 2-0 Moldova-Andorra: 1-0 İzlanda-Arnavutluk: 1-0 Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu: Takım Maç G B Y AG YG Puan Türkiye 3 3 0 0 8 0 9 Fransa 3 2 0 1 8 3 6 İzlanda 3 2 0 1 3 4 6 Arnavutluk 3 1 0 2 3 3 3 Moldova 3 1 0 2 2 8 3 Andorra 3 0 0 3 0 6 0

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