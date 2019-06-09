İşte Türkiye’nin grubundaki puan durumu…
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken dünkü maçta Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.09 Haziran 2019 Pazar 08:24
H Grubu'nda 3. karşılaşmada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Türkiye-Fransa: 2-0
Moldova-Andorra: 1-0
İzlanda-Arnavutluk: 1-0
Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
Takım Maç G B Y AG YG Puan
Türkiye 3 3 0 0 8 0 9
Fransa 3 2 0 1 8 3 6
İzlanda 3 2 0 1 3 4 6
Arnavutluk 3 1 0 2 3 3 3
Moldova 3 1 0 2 2 8 3
Andorra 3 0 0 3 0 6 0
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