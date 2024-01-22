İşte Türkiye'nin en varlıklı takımı! Resmi yapılan analizler paylaşımı: Fenerbahçe öne çıktı! Şok rakamı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un takımlarının mali durumları analizleri heyecanı sona erdi: mali verileri açıklandı! 2022-2023 sezonundaki finansal durum haritalarında sarı lacivertliler zirveye giden belli oldu. Football Benchmark paylaştı: çarpıcı rakamlar
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mali verilerinin açıklanmasının ardından 2022-2023 sezonundaki finansal durum haritalarında sarı lacivertliler zirvede yer aldı.
Kulüplerin 2022-2023 sezonundaki toplam gelirlerine bakıldığında zirve Fenerbahçe'nin oldu...
Sarı lacivertli ekibin toplam operasyon geliri 103.7 milyon Euro oldu. Kanarya'yı 90.9 milyon Euro ile Galatasaray, 68.4 milyon Euro ile Beşiktaş ve 55.5 milyon Euro ile Trabzonspor izledi.
Football Benchmark'ın derlemesine göre Kulüplerin gelir ve gider kalemleri işte şu şekilde oldu:
YAYIN GELİRLERİ:
Beşiktaş 9.4 milyon Euro
Fenerbahçe 22.6 milyon Euro
Galatasaray 11.6 milyon Euro
Trabzonspor 19.6 milyon Euro
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MAÇ GÜNÜ GELİRLERİ:
Beşiktaş 15.8 milyon Euro
Fenerbahçe 22.5 milyon Euro
Galatasaray 29.8 milyon Euro
Trabzonspor 6.9 milyon Euro
REKLAM GELİRLERİ:
Beşiktaş 43.2 milyon Euro
Fenerbahçe 56.8 milyon Euro
Galatasaray 49.6 milyon Euro
Trabzonspor 29 milyon Euro
TOPLAM OPERASYON GELİRİ:
Beşiktaş 86.2 milyon Euro
Fenerbahçe 109.8 milyon Euro
Galatasaray 116.2 milyon Euro
Trabzonspor 88.1 milyon Euro
PERSONEL GİDERİ:
Beşiktaş 57.8 milyon Euro
Fenerbahçe 75.9 milyon Euro
Galatasaray 69.2 milyon Euro
Trabzonspor 66.9 milyon Euro
DİĞER OPERASYON HARCAMALARI:
Beşiktaş 28.4 milyon Euro
Fenerbahçe 33.9 milyon Euro
Galatasaray 47 milyon Euro
Trabzonspor 21.2 milyon Euro
TRANSFER KAR/ZARAR DURUMU:
Beşiktaş -17.8 milyon Euro
Fenerbahçe -6.1 milyon Euro
Galatasaray -25.3 milyon Euro
Trabzonspor -32.6 milyon Euro
VERGİ SONRASI KAR/ZARAR DURUMU:
Beşiktaş -26.2 milyon Euro
Fenerbahçe -14 milyon Euro
Galatasaray -49.2 milyon Euro
Trabzonspor -39.7 milyon Euro
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