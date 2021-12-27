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Gündem İşte Türkiye'de yasaklı olan köpek türleri
Gündem

İşte Türkiye'de yasaklı olan köpek türleri

Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi. Peki, Türkiye'de uzak durulması gereken ve yasaklı olan köpek türleri hangileri? İşte o köpekler...

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:24:00 -
İşte Türkiye'de yasaklı olan köpek türleri

Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi. Türkiye'de son dönemde başıboş ve yasaklı köpek ırklarının saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı. Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması sonucu yasaklı ırkların ve başıboş köpeklerin toplatılması kararı alındı. Peki, Türkiye'de uzak durulması gereken ve yasaklı olan köpek türleri hangileri?

İşte o yasaklı köpek türleri...

AMERİKAN PITBULL TERRIER

 

 

 

JAPON TASO INU

 

 

 

FILA BRASILEIRO

 

 

DOGO ARGENTINO

 

 

 

BOERBOEL

 

 

PRESA CANARIO

 

 

 

NAPOLITEN MASTIFF

 

 

BANDOG

 

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