İşte Türkiye'de yasaklı olan köpek türleri
Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi. Peki, Türkiye'de uzak durulması gereken ve yasaklı olan köpek türleri hangileri? İşte o köpekler...
Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi. Türkiye'de son dönemde başıboş ve yasaklı köpek ırklarının saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı. Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması sonucu yasaklı ırkların ve başıboş köpeklerin toplatılması kararı alındı. Peki, Türkiye'de uzak durulması gereken ve yasaklı olan köpek türleri hangileri?
İşte o yasaklı köpek türleri...
AMERİKAN PITBULL TERRIER
JAPON TASO INU
FILA BRASILEIRO
DOGO ARGENTINO
BOERBOEL
PRESA CANARIO
NAPOLITEN MASTIFF
BANDOG