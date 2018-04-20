İşte Türkiye'de en çok kullanılan şifreler

Siber tehditler her geçen gün artarken 'güvenlik' konusunda en büyük rol kullanıcıya düşüyor. İster herhangi bir web sayfası olsun isterse banka şifresi olsun güçlü şifre belirlemek şart. Ancak araştırmalar ne yazık ki bunun tam tersini söylüyor. Üstelik konuya yalnızca web sayfası, banka şifresi ya da sosyal medya gözüyle bakmamak lazım. Zira e-devlet üzerinden elde edilen veriler de birçok farklı amaçla kullanılabiliyor.

Siber tehditler her geçen gün artarken 'güvenlik' konusunda en büyük rol kullanıcıya düşüyor. İster herhangi bir web sayfası olsun isterse banka şifresi olsun güçlü şifre belirlemek şart. Ancak araştırmalar ne yazık ki bunun tam tersini söylüyor. Üstelik konuya yalnızca web sayfası, banka şifresi ya da sosyal medya gözüyle bakmamak lazım. Zira e-devlet üzerinden elde edilen veriler de birçok farklı amaçla kullanılabiliyor.

GÜÇLÜ İNTERNET ŞİFRESİ BELİRLEMEK ŞART

Evet; birçok kişi internet şifresi seçerken çabuk hatırlayabileceği ve üzerinden zaman geçse de unutmayacağı numara ya da harfleri tercih ediyor. Şifre belirleme söz konusu olduğunda kişi ismi, doğum tarihi ve tuttuğu takımın ismi ilk sıralarda yer alıyor. Ama şifre konusunda farklı algoritmaları kullanmak ve özel karakterlere yer vermek şart. Çünkü bu şifreleri çözmeye yönelik tasarlanan özel botlar belirli bir algoritma eşliğinde bu işlemi gerçekleştiriyor.

En çok tercih edilen şifre ne yazık ki hâlâ 123456.

Toplamda 1 milyarı aşkın kişinin şifresi biliniyor

Siber güvenlik araştırmacıları geçen yıl Dark Web'de toplam 1 milyarı aşkın kişinin şifrelerinin bulunduğunu belirtmişti. Dünya nüfusunun 7.6 milyar olduğu düşünüldüğünde işin ehemmiyeti daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ülkemizde de durumlar vahim. Zira araştırmalara göre Türkiye'de toplam 1 milyon 112 bin 197 kişinin internet şifresi biliniyor.

GÜVENLİ ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

Tamam; internet kullanan birçok kişi aslında kolay şifre belirlediği için güvende değil. Peki ama şifre nasıl belirlenir?

1- Farklı karakterler kullanın: Başta büyük ve küçük harf olmak üzere özel karakterlerin kullanımı şifrenin gücünü önemli bir oranda artırıyor.

2- Şifre yöneticisi kullanın: En güçlü şifreler için güvenli şifre yönetici uygulamalarına başvurun.

3- Sözlük kelimelerini kullanmayın: Sözlükte geçen kelimeleri doğrudan şifre olarak belirlemeyin, keza "sözlük saldırılarıyla" bu şifreler kolayca çözülebiliyor.