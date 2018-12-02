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İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

Gazeteci Serdar Turgut, Türkiye ile ABD ilişkileri konusunda Kaşıkçı ve Suriye konularına konsantre olunduğunu, buna karşın gündemi hayli uğraştıracak iki farklı konunun daha olduğunu belirtti. Turgut'a göre bu iki konu, Doğu Akdeniz-Kıbrıs problemi ve S-400 tartışması.

02 Aralık 2018 Pazar 15:33
İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, Türkiye ile ABD arasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile S-400 konularının yaklaşan iki problem olduğunu ifade etti. Turgut'un bugünkü yazısı şu şekilde:

Amerika ile ilişkimizi düşünürken gayet tabii ki Fırat’ın doğusuna, Menbiç’e, Kaşıkçı olayına konsantreyiz ama ben yaklaşmakta olan ve gündemi hayli uğraştıracak iki farklı önemli problemden bahsetmek istiyorum. Bunlar henüz bir kriz olarak patlamadı ama her an iki ülke arasında önemli problem boyutuna ulaşabilecek konular.

1- Doğu Akdeniz ve Kıbrıs: Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında doğal gaz ve petrol aramakta olan Exxon Mobil şirketine ait Stena Ice Max adlı araştırma gemisini ziyaret eden Rum Kesimi Enerji ve Dışişleri Bakanları'nın yanında Amerika’nın Kıbrıs Rum Kesimi Büyükelçisi Cathleen Doharthy de bulunuyordu. Bu önemle not edilmeli ve gereği yapılmalı.

Çünkü Türkiye, KKTC’nin haklarına da tecavüz edilecek biçimde Kıbrıs açıklarında yabancı gemilerin arama yapmasına karşı ve kendi doğal gaz arama haklarını korumaya kararlı. Daha önceki arama çalışmalarında Türk donanmasına ait gemiler aramayı engellemişlerdi.

Bu defa Amerikalı yetkilinin arama gemisine Rum Kesimi yetkilileriyle gitmesi bu çalışmaların arkasında devlet olarak Amerika da duruyor demek anlamına geliyor.

Zaten bir kaç hafta önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidip yaptığı temaslarda Rum Kesimi'nin arama çalışmalarına destek verdiklerini zaten açıklamıştı.

İsrail'in tavrı

Bu arada Washington’un yönetim üzerinde en etkili düşünce kuruluşu Foundation for the Defense of Democracies (FDD) bir rapor yayınlayarak İsrail’in kendi çıkardığı doğal gazı Türkiye üzerinden değil Yunanistan üzerinden taşıyacağını yazdı. Bunun daha pahalı yöntem olmasına rağmen tercih edildiğine de dikkat çeken Evanjelistlere yakın FDD kuruluşu kararın sadece siyasi nedenlerle alındığını vurguladı.

Türkiye’nin bir an önce Amerika ile oturup bölgedeki sıcak durumu onlarla görüşmesi gerekecek gibi gözüküyor.

2- S-400 füzeleri: Amerikan kongresi, F-35 jetlerinin Türkiye’ye verilip verilmeyeceği konusunda Pentagon’un raporunu bekliyordu. Rapor sonunda hazırlandı. Kesin bir sonuca varılmamasına rağmen satışa izin verilmemesini savunan bölümleri de içeriyor. Bu rapordan alıntı yapılarak hazırlanan 2 sayfalık özet Kongre üyelerine dağıtıldı. Özette Türkiye’nin almayı planladığı S-400 füze savunma sisteminin F-35’in radarlara yakalanma özelliğini delebileceği bu yüzden satışın sakıncalı olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca S-400 füzeleri alınırsa bazı yaptırımların da gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu konu da Akdeniz konusu ile birlikte önümüzdeki günlerde Türk-Amerikan ilişkisinin gündemini belirleyecek.

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:33
  1. S-400
  2. ABD
  3. İsrail
  4. Kıbrıs
  5. Doğu Akdeniz
  6. Rum Kesimi
  7. Türkiye

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