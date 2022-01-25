İşte Türkiye mobil oyun istatistikleri

Pandeminin etkisiyle 2021’de küresel mobil oyun pazarı 180,3 milyar dolar gelire ulaştı. Mobil oyun gelirleri 93,2 milyar dolarla oyun pazarından yüzde 52 pay aldı. Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar ise son 1 yılda yaklaşık 20 kat artarak 266 milyon dolara ulaştı. Türkiye ve globalde mobil oyunlara gösterilen bu ilginin global oyun şirketleri için hedef kitleyi tanımayı çok önemli hale getirdiğini belirten AdColony EMEA & LATAM Pazarlama Müdürü Melisa Matlum şunları kaydetti:

550 milyon dolar bekleniyor

“2021’de 3 milyar mobil oyuncu, tüm oyunlar için 178.8 milyar dolardan fazla para harcadı. Böylesine büyük bir pazarda hedef kitleyi tanımak oldukça önemli. Ülkemizde yetişkin nüfusun yüzde 78’ini oluşturan mobil oyuncu kitlesi Türkiye’yi global oyun devleri için bir kuluçka merkezi haline getirdi. Geçen sene Türkiye, en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. 2022 yılında da bu yükselişin devam ederek Türk oyun sektörüne yapılan yatırımların 550 milyon doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz.’’

5.3 milyar saat vakit geçirdik

AdColony, Türkiye’deki mobil oyuncu kitlesini anlamak için 2021’de Nielsen ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türk yetişkinlerin %78’i mobil oyun oynadıklarını belirtirken bu kitlenin %52’si erkek, %42’si kadınlardan oluşuyor. Türk mobil oyuncuların %46’sı haftada 10 saatten fazla mobil oyun oynuyor. En çok oynanan mobil oyun türleri ise yüzde 48’lik payla Puzzle/Trivia/Kelime Oyunları oldu. App Annie’nin 2022 yılının ilk haftalarında yayınlandığı Mobil Raporu da Türkiye’nin mobil oyun potansiyelini gözler önüne seriyor. 2021 yıl sonu itibariyle Türk kullanıcıların mobil oyun uygulamalarında toplamda 5,3 milyar saat üzerinde vakit geçirdiğini görüyoruz. GlobalWebIndex'in 2021 ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği araştırmasına göre, kullanıcıların %42.7’si pandemi sonrasında akıllı telefonlarını oyun oynamak için daha fazla kullandığını belirtiyor. Bunun yanında Data Portal’ın 2021 Dijital Raporu’na göre ise Türkiye’deki 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının %83.3’ü mobil cihazlarında oyun oynamayı tercih ediyor ve aylık olarak vakitlerinin %61.1’ni mobil oyun aplikasyonlarında geçiriyorlar.

10 Avrupa ülkesinden biriyiz

Türkiye’nin mobil oyun sektöründe en parlak dönemini geçirdiğine dikkat çeken Melisa Matlum sektördeki gelişmeleri şu sözleriyle özetledi: “Türkiye’de 2021 yılında ard arda gelen mobil oyun yatırımları Türk mobil oyun sektörünün dünya çapında da duyulmasını sağladı. Geçtiğimiz sene Türkiye en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. 2021’de ABD’li oyun şirketi Zynga’nın Türkiye’deki Peak Games (1,8 milyar dolara) ve Rollic Games’i (168 milyon dolara) satın alması, geçtiğimiz yılların en çarpıcı olayları olarak öne çıktı. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarla sektör daha da büyüyecek”