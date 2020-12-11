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Teknoloji İşte tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu
Teknoloji

İşte tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu

23 Kasım’da dünyanın dört bir yanındaki World of Warcraft oyuncuları, büyük merakla beklenen sekizinci genişleme paketi Shadowlands‘de Azeroth’un ahiretinin bilinmez köşelerine doğru yolculuğa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:11:00 -
İşte tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu

Blizzard Entertainment Shadowlands çıkışının ilk gününde dünya çapında 3,6 milyonun üstünde satış yapıldığını duyurdu. Böylece Shadowlands, tüm endüstrinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan oyunu oldu.

Bir önceki endüstri rekortmeni ve diğer bir Blizzard oyunu olan Diablo III, çıkışının ilk gününde 3,5 milyonun üstünde satılmıştı. Bugünkü duyuruyla birlikte Shadowlands’in bu dönüm noktasını geride bıraktığı ve aynı süre zarfı göz önünde bulundurulduğunda gelmiş geçmiş tüm PC oyunlarını geçtiği kesinleşti.

Ayrıca World of Warcraft marka çapında güçlü bir oyuncu etkileşimi gözlemlemeyi sürdürdü:

Oyuncular son on yıla kıyasla Azeroth’ta çok daha uzun zaman geçirdi.

Ayrıca bu yıl oyuncuların oyunda geçirdiği toplam süre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Shadowlands‘in çıkışı, World of Warcraft’ta daha önce görülmemiş bir maceranın yalnızca başlangıcı niteliğinde ve önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca oyuncuları çok daha fazlası bekliyor.

Shadowlands 1. Sezonu başladı ve genişleme paketinin ilk baskını olan gotik Revendreth yapısı Nahria Kalesi’nin kapıları da hem Normal hem de Heroic modları için açılacak. Mythic Keystone zindanları da büyük zorluklara göğüs geren Azeroth kahramanlarına değerli ödüller sunacak.

Bu sezonun zindan etkisi Gururlu, kahramanların kendi başarılarını egolarının ortaya çıkardığı güçlüklerle sınayacak. Ayrıca genişleme paketinin ilk Dereceli PvP sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncular Arena ve Savaş Meydanlarında becerilerini sergileme şansı bulacak.

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