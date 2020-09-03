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Medya İşte TRT 1'in yeni dizisinin başlayacağı tarih!
Medya

İşte TRT 1'in yeni dizisinin başlayacağı tarih!

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:57:00 -
İşte TRT 1'in yeni dizisinin başlayacağı tarih!

TRT1, yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanıyor.

İlk bölümün görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Diriliş Ertuğrul ile izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

"Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak dizinin ilk bölümünün 28 Eylül Pazartesi günü yayınlanacağı bildirildi.

Dikkatleri üzerine çekti

Konuyla ilgili TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmi ile dikkatleri üstüne çeken büyük prodüksiyonlu yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak duyuruldu.

Bir güçlü yapım daha geliyor

"Uyanış: Büyük Selçuklu" ile beraber TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Filinta ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de içlerinde bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapımın daha eklendiği ifade ediliyor.

Dönem dizisi yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

TRT'nin ekranlara kilitleyen dizisi: Diriliş Ertuğrul

Çok sevilerek izlenen TRT'nin Diriliş Ertuğrul adlı dizisinin ilk sezon hikayesi ise 13. yüzyılda Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne, ikinci sezon hikayesi 13. yüzyılın ortalarında Moğollar’a karşı olan mücadelelerini konu alıyordu.

Üçüncü sezonda 13. yüzyılın ortalarında Söğüt 'e yerleşen Kayı Boyu, Ertuğrul Bey liderliğinde Bizans İmparatorluğu ve Candaroğulları Obasına karşı mücadele vermişti.

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