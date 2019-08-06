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İşte Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’dan kazandığı para

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın 16,5 milyon Euro + Edgar Le karşılığında Lille’e transfer olduğunu duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:32
İşte Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’dan kazandığı para

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın 16,5 milyon Euro + Edgar Le karşılığında Lille’e transfer olduğunu duyurdu.


Bordo-mavili, kulüp Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.


Yapılan anlaşmaya göre;


-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.


-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.


-Yusuf Yazıcı’nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20’si şirketimize ödenecektir.


-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le’nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.


-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı’yı Türkiye’de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:32
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