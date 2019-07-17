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İşte toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasının Los Angeles'daki uygulama merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yaşayan Marisa Rivas adlı gencin hikayesi, aile ve toplum düşmanı İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri arasında yer alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' adlı projenin hedefini gözler önüne serdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
İşte toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasının Los Angeles'daki uygulama merkezi

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir sağlık merkezinde uygulanan hormon tedavisi ile cinsiyetsizleştirilen gençlerin sayısı hızla artarken, sağlık merkezinin doktorları "ana akım sürecine girme sürecimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızı cinsiyetsizleştirmeyi hedefliyoruz"

Batı Hollywood'daki LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel) Merkezi'nden doktorlar, ABD'li Rivas'a uygulanan hormon tedavisi ile onu cinsiyetsizleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederken, bu uygulamayı dünya genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Ana akıma ulaşma sürecimiz devam ediyor"

LGBTİ bireyler için sağlık hizmeti sunan merkezdeki doktorlardan Asa Radix, ilk tedavilerine 1979'da transseksüel bireyler için başladıklarını söylerken, "Bu tarihten günümüze kadar cinsel kimlik ve cinsiyet beklentileri köklü bir gelişim yaşadı. 80'ler ve 90'lardan itibaren 'ikili cinsiyet sistemine uygun olmayan', 'kuir cinsiyet' ve 'akışkan cinsiyet' gibi tanımlar akademik literatüre ve aktivist söyleme girmeye başladı. Ancak ana akım kültüre ulaşma süreci hâlâ devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımız 2013'ten beri hızla artıyor"

Merkezdeki doktorlardan bir diğeri Leandro Menai ise kendisine gelen ikili cinsiyet dışındaki bireylerin sayısının 2013'ten beri hızla arttığını belirterek, "Geçmişe bakıldığında 10 yıl önce ikili cinsiyet dışında kalan ilk hastama hormon verdim. Kendimce o hastamı tanımlamadım ya da durumunu tanımlamak için o zaman sormam gereken soruları sormadım." şeklinde konuştu.

Sapkın hastalar ne kadın ne de erkek olmak istemiyor

Hastalardan Marisa Rivas, bir kadın olarak yaşarken hiçbir zaman mutlu olamadığını erkek olarak da rahat hissetmediğini söyledi. Rivas, çift cinsiyetli bir fiziğe sahip olmayı hedeflediğini ifade ederek, "Ne kadın ne de erkek gibi görünmek istemiyorum" dedi.

Kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayanlardan biri olan Micah Rajunov da kendisine uygulanan hormon tedavisi ile sesinin bir erkek gibi kalın çıkmasından hoşlandığını ancak sakallarının kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Rajunov, eğer kendisini rahatsız edecek erkeksilik seviyesine ulaşırsa durabileceğini ancak o noktaya henüz ulaşmadığını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
  1. LGBTİ
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